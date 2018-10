Olimpiadi: Bond (Fi), Malagò nel Cio, scelta importante anche in ottica olimpica

Belluno, 9 ott. (AdnKronos) – “Ho da poco parlato con Giovanni Malagò per fargli le mie congratulazioni per l’elezione tra i membri individuali del Comitato Internazionale Olimpico. Una scelta importante anche in ottica Olimpiadi 2026”: così il deputato di Forza Italia, Dario Bond, commenta la notizia arrivata nel pomeriggio da Buenos Aires.

“La continuità che questa elezione garantirà – spiega Bond – è un segnale importante: il peso dell’Italia sarà maggiore, vista che il mandato di Franco Carraro scadrà a dicembre 2019 e per avere due rappresentanti italiani è stato necessario fare un’eccezione. In queste ore c’è grande attesa per l’ufficializzazione della short list delle candidate ad ospitare le olimpiadi invernali del 2026, e poter contare in futuro su un uomo di peso come Malagò, che sta difendendo e sostenendo la proposta di Milano-Cortina, fa ben sperare”.

“Attendiamo quindi altre buone notizie dall’Argentina”, conclude Bond. “Una volta entrati nella ristretta cerchia delle candidate più forti, bisognerà lavorare ancora più duramente per portare a casa questo risultato”, spiega.

