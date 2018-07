Olimpiadi: Comazzi (Fi), da M5s incoerenza che danneggia territorio

Milano, 3 lug. (AdnKronos) – “Fatico a comprendere l’atteggiamento dei consiglieri regionali del Movimento 5Stelle che, come spesso accade, in Lombardia adottano una linea diversa da quella dei loro colleghi al governo o in altre aree d’Italia”. Lo afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Lombardia, aggiungendo: “La loro scelta di astenersi di fronte a un documento che invita il presidente Fontana a promuovere la candidatura di Milano alle Olimpiadi 2026 è quantomeno bizzarra, considerato l’impegno profuso dalla loro collega Chiara Appendino a Torino sullo stesso tema”.

Del resto, osserva l’esponente azzurro, “a Roma Virginia Raggi ha mostrato un altro atteggiamento ancora. Eppure stiamo parlando di un’opportunità molto importante per Milano e la Lombardia”. Ed “è nostro dovere impegnarci per raggiungere il risultato”. Anche perché, conclude Comazzi, “l’incoerenza dei Cinque Stelle può solo danneggiare il nostro territorio”.