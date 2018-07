Olimpiadi: Comune Cortina ha presentato dossier per candidarsi ai Giochi 2026 (3)

(Bl) – A settant’anni esatti da quando la bandiera a cinque cerchi sventolò in questa splendida conca, oggi è stato presentato un masterplan che coinvolge un intero territorio dolomitico, che punta sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale per dimostrare come sia concretamente possibile conciliare standard organizzativi elevati con la delicata unicità di un territorio appartenente alla lista dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco.

“Parliamo di un’Olimpiade rispettosa dell’ambiente, economica, che approfitta dell’abbrivio dei mondiali di sci che Cortina organizzerà nel 2021 -sottolinea il presidente Zaia-, di un evento che consentirà la promozione del territorio, quella turistica e sportiva, ma che valuta pienamente anche le implicazioni sociali di questi territori fragili, soggetti allo spopolamento e che pertanto necessitano sostegno e di adeguati investimenti”.

L’assegnazione dei Giochi Olimpici a Cortina può rappresentare un momento promozionale di tutto il comparto turistico italiano ma anche l’opportunità di intraprendere politiche innovative di valorizzazione dello spazio alpino e montano. Il masterplan parla di un’edizione dei Giochi più sostenibile e più contenuta economicamente (a Cortina, ad esempio, nessuna nuova struttura permanente verrà costruita ad hoc per l’evento), ma comunque memorabile per atleti, spettatori e media, grazie all’incomparabile contesto delle Dolomiti.