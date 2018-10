Olimpiadi: di Maio, Milano e Cortina se le pagheranno loro

Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Dopo che è saltata l’ipotesi a tre la nostra posizione è molto semplice: chi vuole fare o se le paga da solo o non si fanno”. Così il ministro dello sviluppo, Luigi di Maio a margine dell’iniziativa Uilm.

“E si dovranno pagare sia i costi diretti che i costi indiretti”, aggiunge il ministro che spiega come partirà a breve una lettera indirizzata a alle amministrazioni di Cortina e Milano dove il governo metterà nero su bianco il fatto che non è disposto a spendere “un euro né come costi diretti che come costi indiretti”.

