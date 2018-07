Olimpiadi: Federalberghi Veneto, siamo con Cortina (2)

(AdnKronos) – Elemento di novità e di particolare rilevanza è che in questa occasione il Veneto si propone in partnership con le due straordinarie realtà montane limitrofe del Trentino e dell’Alto Adige. “La proposta del territorio dolomitico è ispirata da principi di massima sostenibilità economica, ambientale e sociale e intende dimostrare la possibilità concreta di conciliare standard organizzativi e di servizio elevati con l’iconicità e la delicatezza di un territorio già inserito dal 2009 tra i Patrimoni dell’Umanità Unesco”, prosegue il presidente di Federalberghi Veneto.

“Per questi semplici, ma fondati motivi – conclude la lettera – la nostra Federazione regionale sostiene questa candidatura, con le proprie Associazioni territoriali di Cortina d’Ampezzo e di Belluno, e auspica che il Comitato da Lei presieduto possa condividere questa proposta, portando le Dolomiti come indicazione italiana per le Olimpiadi invernali del 2026”.