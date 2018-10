Olimpiadi: Gelmini, per Lombardia e Veneto una grande chance

Milano, 10 ott. (AdnKronos) – “Lombardia e Veneto, con la candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026, hanno una grande chance e occorre puntare sulle infrastrutture per la mobilità e sugli impianti sportivi”. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera e coordinatrice lombarda.

“Dopo Expo 2015 -spiega Gelmini- questa rappresenta l’occasione migliore per far crescere l’economia dei territori e regalare ai nostri ragazzi nuove opportunità nella pratica sportiva. Ora -conclude- serve un lavoro corale, delle regioni, delle città, oltre le bandiere politiche per offrire un esempio di impegno civile”.

