Olimpiadi: Rozza (Pd), M5s a governo ma in difficoltà su temi territorio

Milano, 3 lug. (AdnKronos) – Il Consiglio regionale della Lombardia ha votato sì al sostegno alla candidatura di Milano alle Olimpiadi invernali 2026. A renderlo noto è la consigliera regionale del Pd Maria Carmela Rozza, prima firmataria di una mozione sottoscritta da tutto il gruppo Pd e dai Lombardi civici europeisti e votata oggi in Aula da tutti i consiglieri, con l’eccezione del Movimento 5 stelle, che non ha partecipato al voto.

“La mozione- spiega Rozza- impegna la Regione a sostenere la candidatura di Milano e della Valtellina alle Olimpiadi invernali 2026 predisponendo il dossier ufficiale di candidatura. Sono soddisfatta del voto favorevole, un esempio di buona politica che lavora al servizio del territorio”.

“La mozione -sottolinea la consigliera dem- aveva il solo intento di dare forza a una candidatura fondamentale per la valorizzazione dell’intera regione”. Per questo “non posso non stigmatizzare il comportamento del Movimento 5 stelle che non ha voluto partecipare al voto per non dare forza alla candidatura di Milano e della Lombardia. Un atteggiamento che, nonostante oggi governino, denota una grande difficoltà ad affrontare i temi cruciali per il nostro territorio”.