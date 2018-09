Olimpiadi: Sala a Giorgetti, Milano sia prima tra città ospiti per rafforzare brand

Milano, 17 set. (AdnKronos) – E’ necessario fare chiarezza “per il bene del nostro Paese e delle possibili città candidate” sulla candidatura italiana alle Olimpiadi del 2026. Questo, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe scritto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in una lettera inviata al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il video pubblicato su Facebook da San Francisco, dov’era impegnato nel Global climate action summit, Sala sarebbe dunque tornato a ribadire la necessità di chiarire il ruolo di Milano nella candidatura a tre per i Giochi invernali, chiedendo che il capoluogo lombardo appaia per primo nell’indicazione delle città ospiti, accanto a Torino e Cortina, per rafforzare il brand della città. E non solo: così come nel video, anche nella lettera il sindaco avrebbe evidenziato i rischi derivanti da un’organizzazione troppo complessa, destinata con ogni probabilità all’empasse. “Milano non si è mai rifiutata di collaborare ad un’ipotesi che pur non ritiene la migliore” e “ritiene di avere le capacità organizzative, come dimostrato da Expo2015, per gestire direttamente e pienamente il progetto olimpico”.

Tuttavia, chiede al governo “una scelta politica che parte dalla necessità di non creare tensioni al proprio interno”. Dopodiché “dovrà essere il governo stesso a prendersi la responsabilità amministrativa dell’evento”. Responsabilità che “non è immune da rischi”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...