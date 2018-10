Olimpiadi: sindaco Verona, grande notizia, grazie Zaia per la tenacia

Verona, 1 ott. (AdnKronos) – “Quello di oggi è il primo importantissimo passo, fondamentale per portare a casa un risultato tanto prestigioso come le Olimpiadi invernali del 2026 a Milano e Cortina. La firma della candidatura da parte del presidente del Coni Malagò ci dà l’entusiasmo per produrre tutto ciò che serve per il Cio”. Lo sottolinea il sindaco di Verona, Federico Sboarina.

“Al Governatore Zaia, che ringraziamo per la tenacia dimostrata fin qui, diamo la nostra disponibilità per tutto ciò che può essere utile al suo progetto. Ribadisco la disponibilità già annunciata ad ospitare la cerimonia inaugurale dei Giochi in Arena, luogo di suggestione unico al mondo, che darebbe un valore aggiunto alla manifestazione. Ma penso anche al ruolo culturale che la nostra città potrebbe esercitare nell’ottica di offerte diffuse sul territorio regionale per le delegazioni. Non dimentichiamo infatti che, in quanto ad attrattiva turistica, la nostra città nel Veneto è seconda solo a Venezia. Anche sull’intrattenimento musicale la nostra Fondazione Arena potrebbe avere spazio, magari in collaborazione con la Fenice”, conclude.

