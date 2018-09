Olimpiadi: Zaia, grazie a Giorgetti, da lui ottimo segnale

Venezia, 27 set. (AdnKronos) – “Ringraziamo il Sottosegretario Giancarlo Giorgetti, che in tutta questa vicenda ha messo anima e corpo. Adesso la speranza è di correre veloci e andare subito alla meta con la candidatura italiana”. Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia commenta le dichiarazioni rilasciate dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che, rispondendo a un’interrogazione in Commissione a Montecitorio, ha tra l’altro dichiarato che il Governo sosterrà una candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026.

“Speriamo ancora che Torino ci ripensi – dice Zaia – ma, se Torino conferma il no al tridente, si vada avanti lo stesso con una candidatura italiana forte. Se Torino decide di correre da sola – puntualizza Zaia – auspico che il Coni voti e si esprima su due candidature, in modo che rimanga agli atti anche la valutazione dell’Organismo dello sport italiano”.

“Il fatto che il Governo ci sostenga – aggiunge il Governatore del Veneto – è già un ottimo segnale, perché comunque dà impulso e forza a una candidatura che è già forte di suo, e che a questo punto può diventare invincibile”. “Quindi adesso – conclude Zaia – mettiamoci tutti assieme a lavorare pancia a terra verso l’obbiettivo finale”.

