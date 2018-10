Olimpiadi: Zaia, Milano-Cortina una candidatura eccezionale (2)

(AdnKronos) – “Stiamo parlando di una candidatura che ha valore internazionale con una visibilità Unica -continua Zaia-. E voglio anche ricordare che il Cio ci dà 980 milioni di euro per le Olimpiadi, quindi come possiamo rinunciare? Penso che si troverà anche la quadra livello di sponsorizzazioni e voglio anche ricordare che in tutta questa partita spero si trovi una soluzione con il governo visto che pensando di non finanziare una manifestazione come questa vorrebbe dire porre la parola fine su tutto il resto”, avverte.

“Io sono fiducioso, ringrazio sottosegretario Giorgetti per come si è mosso, per la prudenza e la dedizione e la pazienza che hai avuto. Ora si deve andare diritti all’obiettivo, perché a settembre 2019 ci sarà l’investitura e speriamo sia la nostra. In ogni caso,noi non ci fermiamo. Con soldi pubblici o senza soldi pubblici andiamo avanti”.

