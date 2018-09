Olimpiadi: Zaia, sono ottimista, spero che Torino riveda sua posizione

Venezia, 25 set. (AdnKronos) – “Io sono un inguaribile ottimista e spero che Torino possa rivedere le sue posizioni”. E’ questo l’auspicio espresso dal presidente del Veneto, Luca Zaia oggi tornando a parlare del dossier per la candidatura Milano-Torino-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026.

“Torino – ha sottolineato – ai primi di Agosto ha rinunciato, come noi e Milano, al proprio dossier per correre con un dossier a tre. Quindi chiedo al Coni e al Governo che facciano l’impossibile per avere ancora Torino nella squadra, se poi non sarà cosi’, mi dispiace ma noi non ci tiriamo indietro e continueremo a due. E se serve anche ‘a uno’ se si ritirano tutti. Milano e’ assolutamente motivata per cui non esiste questa possibilità, quindi correremo a due : Milano e Cortina”, ha sottolineato.

Zaia ha quindi spiegato che “la fase esplorativa e di inclusione e’ stata completata . A questo punto Torino dica se vuole correre da sola – ha detto il Governatore veneto – ma credo che in quel caso sia corretto che il Consiglio del Coni a livello nazionale, voti i due dossier. Vuol dire che ci sarà un dossier a due candidati e un dossier a una sola candidatura, così nella storia resteranno anche i voti. E’ bene comunque che si faccia chiarezza fino in fondo” ha auspicato Zaia.

