Olimpiadi: Zoppas (Confindustria Veneto), importante volano di sviluppo

Venezia, 5 lug. (AdnKronos) – “I grandi eventi – sottolinea Matteo Zoppas, Presidente Confindustria Veneto – sono un importante volano di sviluppo per tutto il territorio e rappresentano una straordinaria occasione per catalizzare energie e nuove idee anche di impresa. Le montagne venete necessitano di una rivoluzione per ritornare attrattive. Solo con la spinta dell’autonomia e il volano delle olimpiadi abbiamo la speranza di recuperare il sapore dell’eccellenza degli anni 50 in cui le olimpiadi avevano determinato un nuovo corso delle Dolomiti venete. A 70 anni dalle Olimpiadi invernali di Cortina ’56, noi oggi stiamo con Cortina2026”.