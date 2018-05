Onorato: Moby, da oggi al via Piombino-Olbia e Livorno-Olbia

Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Salpa da oggi la linea Piombino-Olbia, operata da Moby. Con l’estate alle porte la ‘Balena Blu’ del gruppo Onorato Armatori offre, da oggi, la linea più rapida per arrivare nell’isola in appena cinque ore. Il collegamento sarà operativo fino al prossimo 16 settembre, con due corse al giorno (mattutine e pomeridiane), svolte da due fra le più importanti navi del gruppo: sono la Moby Aki e la Moby Wonder, unità veloci di ultima generazione e di grandi dimensioni, che uniscono ampia capacità di trasporto passeggeri e veicoli all’alta tecnologia e alla qualità dell’ospitalità a bordo.

E Moby lancia in parallelo anche un’altra novità dell’estate: la linea Livorno-Olbia, che già garantisce tutto l’anno due corse al giorno (in notturna), a partire da oggi e fino al 16 settembre potenzia i collegamenti offrendo 4 corse quotidiane: due durante la notte e altrettante in diurna (1 mattutina in andata e 1 pomeridiana al ritorno). Anche questa linea sarà operativa con Moby Aki e Moby Wonder.