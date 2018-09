Roma, 24 set. (AdnKronos) – Da domani “una delegazione della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera, guidata dalla Presidente Marta Grande e con i deputati Paolo Formentini (Lega) e Lia Quartapelle (Pd), sarà in missione a New York per partecipare all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In tale quadro sono previsti, tra l’altro, incontri bilaterali con rappresentanti di altre nazioni fra cui Yemen, Niger, Eritrea, Russia e Armenia”. Si legge in una nota della Camera.

Mi piace: Mi piace Caricamento...