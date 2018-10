Pa: Bongiorno, assunzioni in settori strategici, previsto turnover 100% (2)

(AdnKronos) – Ma il tema principale per Bongiorno è il reclutamento. “Io vorrei riuscire a fare il concorso unico, invece ho una serie di resistenze perché ognuno si vuole fare il concorso da solo. Comuni e regioni mi obiettano. Vorrei che il personale nell’ambito della pubblica amministrazione sia il meglio e che entri con criteri oggettivi, io non voglio che ciascuno si faccia il proprio concorso”, spiega il ministro.

La mano ferma, rileva Bongiorno, ci sarà anche sui furbetti del cartellino ai quali il ministro dichiara “battaglia totale, perché è un doppio fallimento. Il cartellino è una sorta di istigazione al reato perché di fatto consente che un soggetto possa timbrare con cartellini anche di altri dipendenti. Su questo sono inflessibile”, aggiunge. “Desidero che chi entra al lavoro sia riconosciuto con l’impronta digitale. Stop. Non posso tollerare che ci sia un assenteismo cronico”.

“La pubblica amministrazione è fatta di persone. Spesso si dice che è un problema di procedure. No, è un problema di persone. Se noi mettiamo gente brava, qualificata, motivata, gente che entra con concorsi seri, con un reclutamento rigoroso, senza raccomandazioni, la pubblica amministrazione vola”, conclude il ministro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...