Roma, 28 set. (AdnKronos) – “Entro mese porteremo la riforma dei contratti pubblici”. Lo annuncia il premier Giuseppe Conte, dialogando con i cronisti fuori da Palazzo Chigi. Il governo, assicura il presidente del Consiglio, lavora su un “piano di spesa e investimenti ben concertato per far crescere il Pil, e da cui ci attendiamo un volano per far crescere economia”.

