Pacchi bomba ad Austin

Austin, 12 mar. (AdnKronos) – Un morto e due feriti ad Austin, in Texas, per l’esplosione di due pacchi bomba. Come riferisce la Cnn, un 17enne è morto stamane nell’esplosione del plico. La deflagrazione ha provocato il ferimento di una donna, ricoverata in condizioni definite non preoccupanti. Un’altra esplosione, nel pomeriggio, ha provocato il ferimento di una terza persona.

La polizia di Austin, dal proprio profilo Twitter, invita i cittadini a non aprire pacchi che vengono recapitati senza preavviso ed esorta a chiamare immediatamente il 911. In particolare, la prima esplosione di oggi sarebbe collegata a un episodio analogo avvenuto il 2 marzo: le prime analisi, infatti, hanno evidenziato l’utilizzo dello stesso esplosivo.