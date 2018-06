Padova: denunciato per guida in stato ebbrezza autista pullman pellegrini

Padova, 20 giu. (AdnKronos) – La notte scorsa una pattuglia della Sezione della Polizia Stradale di Padova ha denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica il conducente polacco di un autobus con 29 pellegrini a bordo.

A mezzanotte, nell’ambito della campagna della Polizia di Stato dei controlli ai bus, una pattuglia ha fermato un autobus con a bordo pellegrini slovacchi e il loro parroco, che stavano facendo rientro a casa provenienti da Lourdes. Gli agenti hanno agganciato il mezzo a Grisignano in carreggiata Est e poi lo hanno fermato in sicurezza a Limenella est. Nel corso del controllo, l’autista è risultato positivo all’ alcoltest con un tasso di 1,95 g/l alla prima prova e 1,88 g/l alla seconda prova. L’uomo 49enne e’ stato sanzionato anche ai sensi articolo 9 legge 218 del 2003 per errata compilazione del foglio di viaggio.

Fortunatamente era presente il doppio autista così la Polizia ha potuto affidare l’autobus alla conducente 40enne e i pellegrini hanno potuto riprendere la marcia verso casa. I controlli ai bus da parte della Polizia Stradale sono poi proseguiti anche durante la mattinata odierna.