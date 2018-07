Padova: soccorsa una donna finita in una roggia con l’auto a Piazzola sul Brenta

Padova, 16 lug. (AdnKronos) – Poco dopo le 13.35, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Risorgimento in località Presina a Piazzola sul Brenta (Pd) per soccorrere una donna finita con l’automobile dentro alla roggia Contarina. Tre persone, i quali hanno assistito alla perdita controllo della vettura, sono subito entrati in acqua raggiungendo la donna, che si trovava in difficoltà sul finestrino nell’auto quasi completamente inabissata. I soccorritori sono riusciti a tirare fuori la donna, posizionandola sul tetto della vettura.

I pompieri accorsi da Cittadella anche con un gommone hanno posizionato la donna su una barella a cucchiaio per trasbordarla a riva, dove è stata presa in consegna dal personale del suem 118 per essere portata in ospedale a Cittadella. Successivamente sono stati recuperati e portati a riva anche i tre uomini, che hanno prestato il primo soccorso alla donna 60 enne di Camisano Vicentino. Sul posto la polizia locale di Piazzola sul Brenta per i rilievi del sinistro. La Fiat Tipo è stata recuperata con l’ausilio dell’autogrù arrivata da Padova. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle 15.

