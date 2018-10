Palermo: assalti a furgoni tabacchi, dodici arresti (2)

(AdnKronos) – Dopo circa quattro mesi di indagini è emerso “chiaramente come l’attività delittuosa fosse il frutto di un accordo stabile tra i diversi sodali, volto a far conseguire all’associazione cospicui profitti derivanti dall’esecuzione di numerose rapine in danno degli autotrasportatori di tabacchi lavorati”. Il gruppo criminale agiva con mezzi – alcuni dei quali rubati – e persone già coinvolte in reati specifici.

Durante l’indagine sono stati accertati vari tentativi di rapina, evitati grazie alla presenza delle Forze dell’Ordine attivate tramite la Centrale Operativa. La banda si sarebbe potuta impossessare di tabacchi per un valore stimato in diverse migliaia di euro. “Tenuto conto che il ricavo di una rivendita di tabacchi per la vendita di un pacchetto di sigarette è pari al 10% lordo del prezzo unitario, ne consegue che il successivo piazzamento sul mercato nero avrebbe potuto fruttare sino al 80% del prezzo senza versamento di alcun tributo”, spiegano gli investigatori.

