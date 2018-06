Palermo: intasca soldi ticket parco, dipendente comunale arrestato

Palermo, 30 giu. (AdnKronos) – Con l’accusa di peculato aggravato i carabinieri di Cefalù (Palermo) hanno arrestato Rosario Battaglia, 55 anni, dipendente comunale addetto alla biglietteria del parco de ‘La Rocca’. Le indagini sono scattate dopo le segnalazioni di alcune anomalie nella gestione della biglietteria del parco, facendo emergere, spiegano gli investigatori dell’Arma, coordinati dalla Procura di Termini Imerese, “quotidiani episodi di peculato aggravato commessi dall’infedele dipendente comunale”. Battaglia aveva il compito di controllare ed eventualmente aiutare i turisti a pagare il ticket d’ingresso al parco tramite le macchinette automatiche. Per agevolare i turisti nel cambio di banconote l’Amministrazione comunale metteva a sua disposizione delle somme di denaro in monete.

Battaglia, però, si sarebbe fatto consegnare direttamente i soldi del ticket, circa 4 euro a persona, senza emettere alcun titolo d’accesso. E quando alcuni turisti si imponevano pretendendo la prevista ricevuta, avrebbe consegnato loro biglietti già utilizzati dagli altri che recuperava dai cestini del Parco. Ieri al termine di un lungo servizio di osservazione i carabinieri lo hanno bloccato, scoprendo che durante il suo turno di lavoro era riuscito a ‘racimolare’ 215 euro, soldi che, invece di finire nelle casse del Comune, erano finiti nelle sue tasche. “Nel breve periodo in cui è stato monitorato, mediante telecamere occultate all’interno e all’esterno della biglietteria – spiegano i carabinieri -, sono stati accertati 279 episodi di peculato aggravato per un danno all’Amministrazione comunale di Cefalù di oltre 2.500 euro”. Dopo la convalida dell’arresto, è stato posto ai domiciliari.