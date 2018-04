Palermo: nascondeva la droga nel contatore dell’acqua, arrestato

Palermo, 14 apr. (AdnKronos) – Aveva nascosto la droga nel vano per il contatore dell’acqua ma è stato scoperto e arrestato. In carcere, a Palermo, con l’accusa di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, Francesco Unniemi, 29 anni. L’attenzione dei Carabinieri si è concentrata fin da subito sul giovane. In via Senocrate Di Agrigento, all’interno di uno dei padiglioni del quartiere Zen2, dopo aver visto vari scambi, i Carabinieri hanno ben compreso ‘i movimenti’ di Unniemi che alla richiesta dell’acquirente si avvicinava ad un vano contatore dell’acqua, dove era stata occultata la sostanza stupefacente.

I militari hanno monitorato alcune cessioni e segnalato poi un acquirente alla Prefettura. Dopo l’ispezione del vano contatori e la perquisizione, Unniemi è stato trovato in possesso di 34 dosi di hashish, 5 dosi di marijuana e 103 euro, provento dell’attività illecita. Dopo la convalida dell’arresto, il giovane è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.