Palermo: per 85% ragazzi indispensabili droghe e alcol per divertirsi (2)

(AdnKronos) – “Lo studio sulla situazione siciliana – spiega Venturella – ha fatto emergere un crescente ricorso a farmaci e integratori acquistati sul web e le prime avvisaglie della diffusione delle cosiddette ‘new and rape drugs’. Si sono anche registrati i primi casi per uso di fentanyl, acquistato online per sballare, sostanza che dà un potente effetto morfino-simile; ma anche della ‘Purple drank’, ovvero sciroppo alla codeina aggiunto alle bevande più alla moda per arrivare allo sballo durante le serate con gli amici; e della famigerata ‘Spice’, ovvero una miscela di cannabinoidi di origine sintetica che nulla hanno a che vedere con i cannabinoidi naturali. Ma i giovani – conclude Venturella – non sanno che l’uso improprio di sostanze appartenenti a queste e ad altre categorie possono provocare nel medio-lungo periodo danni permanenti al sistema nervoso e ad altri organi vitali2.

Secondo Roberto Tobia, presidente di Federfarma Palermo, “da professionista, ma anche da genitore, ritengo pericoloso il tentativo in atto di banalizzare l’uso della cannabis attraverso ‘light shops’ sempre più diffusi in Sicilia e in Italia. Condivido l’allarme lanciato dal Consiglio superiore della Sanità, che nel suo parere contrario alla vendita di cannabis light ha evidenziato, così come conferma lo studio che presentiamo oggi, che anche piccole dosi di questa sostanza, se combinate o sommate ad altre molecole di uso comune, possono comunque raggiungere l’effetto stupefacente delle sostanze proibite”.