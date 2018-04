Palermo: sorpreso a trafugare rame, arrestato

Palermo, 14 apr. (AdnKronos) – E’ stato ripreso dalle telecamere di sicurezza dello scalo ferroviario di Brancaccio, a Palermo, mentre armeggiava nei pressi di una motrice parcheggiata in quel deposito locomotive. I movimenti sospetti hanno subito allertato il personale di Protezione Aziendale che stava visionando le immagini in diretta tanto che è stato chiesto l’intervento della Polizia di Stato per un presunto furto di rame in corso. Giunti sul posto, gli uomini della Polizia Ferroviaria hanno sorpreso, in flagranza di reato Cristian Rizzuto di 29 anni. Questi stava cercando di guadagnare l’uscita dallo scalo proprio quando gli è stato intimato l’alt dai poliziotti. Senza opporre alcuna resistenza, il giovane ha lasciato cadere il coltello da cucina che aveva in mano ed una busta contenente la refurtiva. Condotto negli Uffici Polfer, Rizzuto, dopo gli accertamenti di rito da cui è emerso che a suo carico vi era un avviso orale emesso dal Questore di Palermo, è stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato di rame. Nella circostanza è stato sequestrato il coltello da cucina dalla lama in acciaio lunga 10 cm che era stato utilizzato per tagliare le trecce di rame. L’oro rosso trafugato, invece, consistente in 5 spezzoni di diversa lunghezza, per un totale di 3 kg, è stato restituito a Trenitalia.

L’arrestato è stato poi giudicato con il rito “direttissima” nel corso del quale il provvedimento è stato convalidato. La Polizia Ferroviaria è quotidianamente impegnata a contrastare questa tipologia di reato che si ripercuote sui viaggiatori tramite i disservizi che ne derivano (ritardi e cancellazioni per materiale rotabile non utilizzabile) e sulle Ferrovie, per l’aspetto economico. Periodicamente, inoltre, vengono predisposte delle vere e proprie task force denominate “Operazioni Oro Rosso” finalizzate al controllo dei rottamatori e all’intensificazione dei servizi lungo le linee ferroviarie per contrastare il fenomeno dei furti di rame ed il riciclaggio del costoso metallo.