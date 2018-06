Palermo: tram e tagli a contributi, Comune fa causa alla Regione

Palermo, 20 giu. (AdnKronos) – Il Comune di Palermo fa causa alla Regione siciliana. Il sindaco Leoluca Orlando ha disposto stamattina la costituzione di un gruppo di lavoro, di cui fanno parte gli assessori Sergio Marino e Antonio Gentile, nonché i dirigenti dei settori interessati, oltre all’Avvocatura comunale e la dirigenza dell’Amat, l’azienda di trasporto pubblico urbano, per l’avvio di un’azione legale nei confronti di Palazzo d’Orleans su due versanti. Il primo è quello del mancato saldo delle somme dovute e già riconosciute e quello relativo ai tagli al contributo regionale apportati in corso di esercizio, cioè quelle riduzioni del contributo decise unilateralmente dalla Regione al termine degli anni finanziari quando, però, i servizi erano già stati svolti. Si tratta complessivamente di circa 60 milioni di euro di crediti e una riduzione del 25 per cento del contributo.

Il secondo versante è quello del mancato riconoscimento del tram come mezzo di trasporto pubblico. La Sicilia è, infatti, l’unica regione che non corrisponde un contributo per l’esercizio dei tram nelle città che ne sono dotate. “Siamo perfettamente coscienti delle criticità vissute dall’azienda – dice il sindaco Leoluca Orlando – di fronte a una politica di tagli portata avanti dalla Regione in modo indiscriminato e privo di qualsiasi logica che non fosse quella del fare cassa sulla pelle dei cittadini e delle amministrazioni comunali. Il trasporto pubblico rappresenta un servizio essenziale sul quale l’investimento pubblico non può mancare. Confidiamo nel fatto che da parte di tutti – conclude – vi sia un ritorno al buon senso, auspicando che su questo si possa al più presto avviare un confronto istituzionale”.