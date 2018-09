Palermo: vigile urbano investito da motociclista fermato per autovelox (2)

(AdnKronos) – Il motociclista, che ha investito oggi un commissario della Polizia municipale a Palermo, è un 41enne che sarà processato domani per direttissima. L’uomo circolava in sella a una moto, Honda Sh, priva di assicurazione e con la patente revocata. All’altezza di Casa Natura il telelaser ha segnato l’eccesso di velocità e il vigile urbano ha intimato l’alt al centauro, che ha prima rallentato per poi accelerare e travolgerlo.

I colleghi sono riusciti a bloccare il 41enne che è stato condotto al Comando di via Dogali, dove è stata informata l’autorità giudiziaria che ne ha disposto l’arresto. Il commissario è stato trasportato in ambulanza a Villa Sofia. Solidarietà è stata espressa all’agente ferito dal sindaco, Leoluca Orlando, e dal comandante dei vigili urbani, Gabriele Marchese, che hanno bollato come “incivile e criminale” il comportamento motociclista.

