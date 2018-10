Pd: 13 e 14 la ‘piazza grande’ di Zingaretti, oltre 2000 adesioni/Adnkronos (2)

(AdnKronos) – Sono da registrare poi le parole di apprezzamento del sindaco di Milano, Beppe Sala. E c’è chi guarda con interesse alla candidatura di Zingaretti, come Massimo Zedda che potrebbe candidarsi alla guida della regione Sardegna. Nel caso, il sindaco di Cagliari avrebbe bisogno del sostegno dem e in un Pd a trazione Zingaretti troverebbe una sponda sicura.

E poi c’è anche il mondo di amministratori che ruota attorno al manifesto ‘L’Italia in comune’, movimento che si va strutturando come un vero e proprio partito, coordinato dal sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci e da Federico Pizzarotti, primo cittadino di Parma, con il sindaco di Latina Damiano Coletta. Alle ultime regionali erano stati oltre 200 i sindaci che hanno sostenuto la candidatura del governatore nel Lazio.

Per quanto riguarda i gruppi dirigenti del Pd, già diversi big hanno lasciato intendere il sostegno a Zingaretti. Innanzitutto, Dario Franceschini con Areadem, un pezzo di Pd da sempre determinante per la vittoria al congresso. E poi l’ex-premier Paolo Gentiloni, l’ex-capogruppo al Senato, Luigi Zanda, punto di riferimento a palazzo Madama mentre alla Camera c’è Paola De Micheli.

