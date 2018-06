Pd: 14mln euro a gruppo Camera 2017, ne avanzano 397mila/Adnkronos (3)

(AdnKronos) – La voce di rendiconto oneri della ‘comunicazione’, pari a 1.203.744 euro, “si riferisce principalmente alle attività svolte per favorire e divulgare il lavoro prodotto dal Gruppo (…) Tra le principali iniziative -si legge nel rendiconto- ricordiamo: la creazione della campagne di comunicazione e informazione tv e radio locali e sui social network (633.197 euro); la partecipazione, con un proprio stand istituzionale, alla Festa nazione de L’Unità a Imola (129.588 euro)”.

Ed ancora: “La campagna informativa nazionale, in collaborazione con il gruppo parlamentare Pd del Senato, sulla attività parlamentare svolta da deputati e senatori nei quattro anni di legislatura trascorsi, partecipando all’evento organizzato dal Pd denominato ‘Treno Destinazione Italia’. L’onere complessivo riguardante la locazione di uno spazio apposito in una carrozza del treno, la stampa e la distribuzione del materiale di comunicazione è stato di 130.133 euro”. Quindi altri 16.615 euro per altre iniziative come Scuola Dem e 65.951 per “opuscoli, manifesti e locandine su ‘La verità sulla morte di Aldo Moro'”.

Poi 26.241 euro per “attività di divulgazione del lavoro parlamentare sul territorio”. E ancora i rimborsi delle spese sostenute dai deputati in rappresentanza del gruppo: 8.584 per attività svolte all’estero e 19.649 in Italia. Per il sito, l’app del tablet e i telefoni cellulari sono stati spesi 55.864 euro. La voce di rendiconto oneri ‘altri servizi’ riguarda l’ammontare di tutte le spese di gestione del gruppo ovvero 301.840. Di questi, 158.282 euro sono andati in spese telefoniche.