Pd: 14mln euro a gruppo Camera 2017, ne avanzano 397mila/Adnkronos

Roma, 24 giu. (AdnKronos) – Nel 2017 il gruppo Pd ha ricevuto dalla Camera, in base al regolamento di Montecitorio, quasi 14 milioni di euro: 13.702.968 per la precisione. Nel rendiconto di fine anno, approvato dai revisori alcune settimana fa, risulta un avanzo di 397.202 euro. Una chiusura in attivo, insomma. Ma come ha speso il Pd il contributo della Camera? Nel rendiconto, le voci sono puntualmente registrate e il documento è visibile, on line, sul sito dei deputati dem.

Andando alle spese, emerge che la voce di gran lunga più consistente è quella dei costi del personale: 10.592.918 euro.”Le spese sostenute per il personale dipendente assorbono l’80% del contributo erogato dalla Camera dei deputati”, si legge nel rendiconto.

Al 31 dicembre 2017 i dipendenti erano 143, più 8 distaccati dal partito. Di questi, molti non hanno visto confermato il contratto di lavoro per via della significativa riduzione del numero dei parlamentari dopo la sconfitta del 4 marzo. Ora i deputati Pd sono 111. A fine 2017 erano 282. E fino all’anno precedente erano ben 301, prima che in 9 lasciassero il gruppo ovvero Pier Luigi Bersani e gli altri confluiti in Mdp.