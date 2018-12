Pd: 6 in corsa tra ritiri e new entry, mappa dem verso il congresso/Adnkronos (4)

(AdnKronos) – I renziani si aggiungono ai 25 parlamentari che fanno riferimento allo stesso Martina, a Graziano Delrio e Matteo Orfini e che avevano già aderito alla mozione. Matteo Richetti, innanzitutto, che con Martina sta promuovendo un ticket. Ma anche Debora Serracchiani, ex-franceschiniana, e poi Carla Cantone, Giuditta Pini, Chiara Gribaudo, Andrea De Maria (cuperliano) e Matteo Mauri mentre al Senato ci sono Tommano Nannicini (già con Renzi a palazzo Chigi), Francesco Verducci, Valeria Valente, Roberto Rampi.

Martina potrebbe inoltre ‘ereditare’ il sostegno degli oltre 500 sindaci che si erano già schierati con Minniti. Per ora c’è stato l’endorsement del primo cittadino di Taranto, Rinaldo Melucci. Gli altri ancora non si sono pronunciati ma due sindaci ‘di peso’ della lista pro-Minniti, ovvero Matteo Ricci di Pesaro e Dario Nardella di Firenze, hanno fatto sapere di essere contrari a ogni ipotesi di scissione. Quella che potrebbe fare Matteo Renzi, per intendersi. Quindi parteciperanno al congresso.

Tramite Ricci, però, i sindaci chiedono una pausa di riflessione sulla candidature. “Noi sindaci @pdnetwork siamo molto preoccupati per il congresso. Proporremo un manifesto riformista e delle città’ per un confronto con i candidati. Vogliamo l’unita’ del Pd, una forte opposizione ai populisti e la costruzione di un’alternativa di popolo che parta dai territori”, ha scritto Ricci su Twitter.