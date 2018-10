Pd: Anzaldi, 10 anni sconfitte? Zingaretti lascia stupefatti

Roma, 30 ott. (AdnKronos) – “Sentire un dirigente autorevole del nostro partito come Nicola Zingaretti parlare di ‘dieci anni di sconfitte’ lascia stupefatti. Fino al Referendum costituzionale, ad eccezione di casi come Roma che hanno avuto cause specifiche e locali, il Pd con Renzi segretario dal 2014 ha avuto risultati positivi senza precedenti, come il record del 40% alle Europee e la lunga serie di Regioni riconquistate alla destra (Piemonte, Sardegna, Campania, Calabria, Abruzzo)”. Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

“Al termine – prosegue Anzaldi – dell’esperienza di governo, come accade ormai puntualmente a tutti i governi uscenti, il centrosinistra ha perso, anche a seguito di polemiche e scissione, nonostante scelte coraggiose attese da anni, una su tutte la legge sulle unioni civili. Ma riscrivere la storia per dire che è stato tutto un fallimento non soltanto è ingeneroso, è anche contrario alla realtà. Ha fatto bene anche il collega Stumpo, ora passato a Leu, a ricordare che non veniamo da un decennio di anni zero”.