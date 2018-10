Pd: area Renzi in campo, sale ipotesi Minniti per il congresso/Adnkronos (2)

(AdnKronos) – Zingaretti ha poi precisato di non aver mai detto che “Renzi non è credibile” ma di aver risposto “in modo articolato a una domanda”. Ma la precisazione non ha frenato il fuoco di fila dei renziani. Dice Davide Faraone: “Zingaretti la smetta di fare il sondaggista, il Pd ha bisogno di unità, accetti il consiglio: non serve a nessuno alimentare divisioni in questa fase precongressuale. Il governatore del Lazio in questi anni era parte della classe dirigente del Pd, non in viaggio su Marte, oggi non ha i titoli per giudicare la credibilità di Renzi. Basta con il fuoco amico”.

E lo stesso Renzi in modo indiretto ribatte a Zingaretti: “La situazione è molto grave. Alla #Leopolda9 non parleremo di correnti del Pd, non seguiremo le polemiche. Ma tireremo fuori idee concrete, con una proposta di legge di bilancio alternativa per dimezzare lo spread e ridurre le tasse. Una cosa seria, altrimenti #PagaIlPopolo”, scrive su twitter l’ex-segretario.

Intanto, proprio oggi, il segretario Maurizio Martina aveva invitato tutti ad evitare lo scontro: “Piazza Grande di Zingaretti, la Leopolda di Renzi, la riunione di Sinistra dem. Posso rivolgere una preghiera con tutto il cuore a chi organizza questi appuntamenti di ottobre? Non parlate solo ai vostri. Lasciate qualcosa a tutto il partito, anche a chi non sarà lì” anche perchè, ha aggiunto, “la sfida alle destre è troppo grande e troppo importante per dividerci”.

