Pd: Boccia, si riparte dai mercati rionali

Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Sì, mi candido al congresso del Pd. Le primarie funzionano quando la gente a votare ci va. Altrimenti diventano una sofferenza. Dobbiamo riconnettere popolo e periferie al nostro partito”. Lo dice Francesco Boccia a Radio Radicale.

“Nei mercati troviamo ogni giorno i problemi che non abbiamo saputo comprendere in tempo. La nostra generazione ha una gravissima responsabilità: pensavamo di spiegare a chi c’era prima come andava il mondo e, invece, abbiamo portato il Pd al 18%, e alla dissoluzione del centrosinistra. La rottamazione ha fallito clamorosamente, è stato un disastro culturale e politico”, aggiunge.

“Ora si riparte dai mercati rionali, come nei tanti video girati per raccontare in giro per l’Italia la candidatura alla segreteria del Pd. Il Sud è la priorità assoluta e non si interviene con oboli e sussidi. Io non sarò un nuovo segretario, sarò al limite un segretario nuovo”, conclude.

