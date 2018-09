Pd: Calenda, merita l’estinzione, come segretario servirebbe psichiatra

Roma, 18 set. (AdnKronos) – La cena per ritrovarsi, per accordare una strategia di opposizione, è saltata. E l’organizzatore, Carlo Calenda, non nasconde l’amarezza e, a tratti, la rabbia per come sono andate le cose. Fino a dire, in diretta a Circo Massimo su Radio Capital, che ai dirigenti del Pd “non importerà” di perdere le prossime elezioni europee e regionali: “Quello che importa a loro è il congresso. Sta diventando un posto in cui l’unico segretario che si dovrebbe candidare è il presidente dell’associazione di psichiatria”. Un partito che, va giù duro Calenda, “merita l’estinzione”.

