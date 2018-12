Roma, 17 dic. (AdnKronos) – “Mi fa sorridere il fatto che non c’è nessuno che parli di Pd ma solo di alleanze. ‘Con i 5 Stelle mai’, dicono. Ma tanto non è che questa cosa è in agenda. E’ un dibattito surreale. Ed è pure surreale il fatto che si parli di ritorno ai Ds. Parlano come se fossimo fermi agli anni Novanta…”. Lo dice Dario Corallo, candidato alla segreteria del Pd.