Pd: D’Alessandro, Zingaretti cavallo di Troia per D’Alema&co

Roma, 16 dic. (AdnKronos) – “Un cavallo di Troia, questo rappresenta Zingaretti per D’Alema e company. Provare a rientrare dalla finestra dopo aver sbattuto la porta e dato fiamme alle mura. Ma Zingaretti che vuole fare? Prestare il fianco a chi vuole da un lato un PDS senza S, con tutti i responsabili del fallimento della sinistra italiana e pronti ad accordi di palazzo con i 5Stelle come dice Cuperlo?”. A dichiararlo è Camillo D’Alessandro,parlamentare del Pd.

“Come si puó dare ancora credito a chi, pensando di portarsi il pallone dietro, è riuscito nel record di scindere ciò che non era stato neanche costituito (Articolo1)? Ora fanno i tifosi di Zingaretti, pur non essendo iscritti , costituendo comitati nella speranza che quello stesso Pd che avevano malamente abbandonato possa consentirgli alle europee un altro giro di giostra”, conclude.