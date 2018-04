Pd: Delrio, non ci serve capo ma orizzonte

Roma, 31 mar. (AdnKronos) – “Non ci serve un capo, ma un orizzonte. Con metafora pasquale direi che dobbiamo lavare i piedi, servire i tanti smarriti in questa società. Io come Grillo sono gaberiano, sono contro le ideologie, ma non si può dire che destra e sinistra non esistano più”. Lo afferma il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, intervistato dal ‘Corriere della Sera’.

“C’è una destra nazionalista, cattiva, che divide la società e mette in pericolo la pace. Su questioni sostanziali come la democrazia -aggiunge l’esponente Dem- i 5stelle hanno una visione molto diversa dal Pd, che deve far circolare idee di sinistra”.