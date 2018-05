Pd: Emiliano, Martina ha preso atto veto Renzi su M5S, ma noi insistiamo

Roma, 3 mag. (AdnKronos) – “Stasera alterniamo momenti in cui sembriamo Willy il coyote che insiste con le sue strategie perdenti a momenti di approfondimento politico che mi rincuorano” . Lo ha detto Michele Emiliano alla Direzione Pd.

“Penso che Martina abbia preso atto del veto di Renzi a proseguire col Movimento 5 Stelle ma io non mi rassegno a non parlare degli argomenti che sarebbero stati oggetto del confronto. Sosterremo Martina ma vigileremo perché non si faccia governo con le destre e insisteremo perché col Movimento si riapra discussione nel merito. Con questo sistema elettorale abbiamo obbligo di continuare il confronto”.