Pd: ex-ministri scelgono commissioni, Gentiloni e Renzi a Esteri (2)

(AdnKronos) – Per quanto riguarda il Senato, le ultime danno l’ex-premier Matteo Renzi in commissione Esteri e con lui ci sarà anche l’ex-titolare della Difesa, Roberta Pinotti. L’ex-ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli andrà invece alle politiche Ue, mentre dal dicastero del Lavoro, Teresa Bellanova, andrà alla commissione Industria. Tommaso Nannicini, ex-consigliere economico di palazzo Chigi e responsabile del programma, dovrebbe andare in commissione Lavoro.

Il capogruppo a palazzo Madama, Andrea Marcucci, sarà in commissione Affari costituzionali mentre il portavoce dem, Matteo Richetti, sarebbe in bilancio tra la commissione Lavoro e la Giustizia. Il tesoriere Pd, Francesco Bonifazi, sarà in commissione Finanze.