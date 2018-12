Pd: Giachetti, con Ascani ci candidiamo al congresso (2)

(AdnKronos) – Giachetti si candida alla segreteria Pd in ticket con Ascani per dare “una casa” a chi, tra i dem, “non si riconosce in Martina o Zingaretti”. Spiega Giachetti: “La mia convinzione personale è che, con tutto rispetto per Martina e Zingaretti, il congresso non possa essere solo loro appannaggio. C’è una realtà che non può mancare questo congresso”.

Una valutazione, riferisce, non condivisa da tutta l’area renziana: all’assemblea di oggi “molti si sono detti favorevoli a accordo politico con Martina. Li rispetto. Ma con Anna abbiamo pensato che sia giusto che, chi di noi non la pensa in quel modo, abbia la possibilità di poter scegliere”.

Di qui il ticket. Ma perchè l’annuncio in diretta Fb diventi una candidatura concreta occorre presentare entro domani alle 18 almeno 1500 firme. “Abbiamo bisogno prima di tutto del vostro aiuto per raccogliere le firme, abbiamo meno di 24 ore”, dice Ascani. “Noi -aggiunge Giachetti- abbiamo messo le nostre, ora ne mancano 1498”.