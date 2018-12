Roma, 18 dic. (AdnKronos) – Boom di votanti in Umbria per le primarie per il segretario regionale dem. Gianpiero Bocci, ex sottosegretario appoggiato dalla governatrice Catiuscia Marini, ha battuto Walter Verini, il deputato di area veltroniana che raccoglieva un sostegno trasversale tra i dem umbri. Ma è il dato dei votanti la sorpresa maggiore: circa 20mila ai gazebo contro i 12.500 delle precedenti primarie.