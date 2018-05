Pd: Martina a Napoli, Amatrice e Milano ‘ripartiamo da Italia’

Roma, 21 mag. (AdnKronos) – “Napoli, Amatrice, Milano. Sono le tappe che farò a partire dalle prossime ore e nei prossimi giorni. Dal sud al nord, passando ancora per le terre colpite dal sisma”. Lo scrive su Facebook il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina.

“Domani a Napoli – prosegue Martina – nel quartiere di Secondigliano a visitare una realtà sociale e solidale importante della città che lavora tutti giorni al contrasto della povertà. Mercoledì nelle zone del terremoto, ad Amatrice in particolare, per riprendere il filo dell’impegno costante alla ricostruzione e allo sviluppo di queste terre straordinarie, tornando da agricoltori e allevatori che ho imparato a conoscere in questi anni. A Milano, venerdì, per seguire da vicino il primo sciopero dei rider, i lavoratori delle piattaforme che consegnano merce e cibo con biciclette e motorini (3mila solo quella in città) sprovvisti di qualsiasi forma di tutela e di diritti”.

“Napoli, Amatrice, Milano. Sono tre tappe di una serie di iniziative di ascolto e di proposta pensando alla vita reale del Paese. Il Partito Democratico deve fare questo perché è nato per questo. E tanto più di fronte alla nascita di un governo di destra come quello che potrebbe muovere i suoi passi nelle prossime ore, il nostro impegno deve rafforzarsi al massimo anche fuori dalle Istituzioni. A partire dai bisogni e dalle aspettative dei nostri concittadini. Riprendiamo il nostro cammino. Ripartiamo dall’Italia”, conclude.