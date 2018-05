Pd: Martina, chi pensa a costruire alternativa con Fi, lo dica

Roma, 14 mag. (AdnKronos) – “Se qualcuno pensa che si possa costruire l’alternativa a Lega e Cinque Stelle con Berlusconi lo dica. Per me no. Per me la sfida è costruire un nuovo centrosinistra alternativo a tutte le destre. Senza tornare al passato. Un centrosinistra moderno e aperto che non sia un’operazione di ingegneria politica. Accettare la logica che si debba superare la distinzione tra destra e sinistra sarebbe un cedimento clamoroso, oltre che un grave errore. Lo dico proprio ora davanti a ipotesi di Flat Tax inique e ritorni di condoni”. Lo dichiara il reggente Pd, Maurizio Martina.