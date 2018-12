Pd: Martina, pronto al confronto con i sindaci

Milano, 10 dic. (AdnKronos) – “Sono pronto al confronto coi sindaci Pd e con agli amministratori di centrosinistra perché sono riferimenti essenziali per il nostro progetto. So bene che dobbiamo costruire in termini nuovi il protagonismo nazionale dei governi locali per l’alternativa”. Così il candidato alla segreteria del Partito democratico, Maurizio Martina, a Milano a margine di una iniziativa.

“Prima di tutto perché la frontiera dei comuni è quella della quotidianità di una comunità e ogni giorno si devono gestire problemi concreti che richiedono soluzioni immediate. Penso che l’alternativa a questa destra si può costruire a partire da una nuova idea della democrazia locale. Nella primavera 2019 ci sarà una importantissima tornata amministrava e ovunque dobbiamo lavorare uniti per coalizioni civiche di centrosinistra come abbiamo saputo fare in questa città”.