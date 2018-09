Pd: Martina, stop polemiche, ora lavoro di squadra

Roma, 18 set. (AdnKronos) – “Dobbiamo cambiare, aprirci, rilanciare ma non certo estinguerci. Io giro in lungo e in largo il paese e non faccio polemiche via tweet o in radio. E’ possibile ora chiedere a tutti i dirigenti nazionali del mio partito una mano perché la manifestazione del 30 settembre a Roma sia grande, bella e partecipata? Perché sia un segnale collettivo di ripartenza e sfida a Lega e Cinque Stelle che vogliono dissolvere l’Europa?”. Così il segretario del Partito democratico Maurizio Martina, dopo che Carlo Calenda ha sostenuto che il Pd meriterebbe l’estinzione.

“La nostra gente – prosegue il segretario dem – vuole vedere al lavoro una squadra, non ne può più delle prediche dei singoli che pensano di avere verità in tasca. E il congresso con le primarie a gennaio sarà un percorso cruciale per confrontarci sulla prospettiva e allargare al massimo la partecipazione a questo impegno collettivo per l’Italia”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...