Pd: Misiani a Lotti, fiera recriminazioni non porta da nessuna parte

Roma, 8 mar. (AdnKronos) – “Credo che gli elettori del Pd si aspettino dai loro dirigenti politici serietà e responsabilità, non certo inutili polemiche”. Lo dichiara il parlamentare Pd, Antonio Misiani.

“Abbiamo sofferto una sconfitta storica, cerchiamo di prenderne atto con umiltà iniziando tutti insieme a ricostruire il Pd e il centrosinistra. A Luca Lotti (che ha vinto non in Lombardia o in Sicilia, ma nel collegio blindato e strasicuro di Empoli) vorrei dire con amicizia che la fiera delle recriminazioni non ci serve e non ci porta da nessuna parte”.