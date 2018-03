Pd: Nardella, alternativi a Lega e M5S, staremo a opposizione

Roma, 12 mar. (AdnKronos) – “Chi dice che dobbiamo sostenere un governo 5 Stelle ricordi che Grillo ha detto che loro sono un po’ di destra, un po’ di sinistra e un po’ di centro. Si adattano a quello che hanno intorno”, in una parola “hanno una matrice populista”. Lo dice Dario Nardella alla Direzione del Pd. “Entreranno in crisi quando saranno costretti a fare delle scelte”.

“Noi non possiamo che essere alternativi ad un governo della Lega o del M5S. Sono 7 anni che abbiamo senso di responsabilità. Oggi per senso di responsabilità staremo all’opposizione”.