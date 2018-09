Pd: Orlando e Orfini ‘mandano’ il congresso su Netflix

Roma, 26 set. (AdnKronos) – Scambio notturno via twitter tra Andrea Orlando e Matteo Orfini. “Congresso subito”, scrive Orlando. “A quest’ora al massimo Netflix…”, risponde Orfini. “Mi hanno sciolto l’Ipad :-)”, ironizza Orlando alludendo alle parole del presidente dem sullo scioglimento del Pd. “Rifondiamolo!”, ribatte Orfini.

Il botta e risposta non è sfuggito agli utenti twitter. Ed insieme a chi suggerisce ai due esponenti dem di usare canali privati per parlarsi (‘Se ve telefonate?’, ‘Un vocale di 10 minuti?’) anche Netflix Italia si inserisce nello scambio social. “La sinistra riparta da una maratona”, è la risposta a Orlando e Orfini che parte dall’account del colosso della tv in streaming con il post di un cartellone pubblicitario delle serie in onda: “Se hai voglia di rifondare un partito, potresti guardare…”.

