Pd: Orlando, su congresso prima europee non si transige, no a colpi bassi

Roma, 23 set. (AdnKronos) – “E’ chiaro che il congresso del Pd si deve fare prima delle elezioni europee, su questo non si transige”. Lo ha detto Andrea Orlando chiudendo la Festa Nazionale di Dems a Rimini, con Nicola Zingaretti.

“Noi abbiamo un Congresso di fronte che ha una missione che va oltre l’ambizione di battere una leadership, nel prossimo Congresso dobbiamo chiudere un ciclo politico che è durato 25 anni – ha rimarcato – Per questo gli scioglimenti e le formule astratte non funzionano, perché tu puoi proporre di rifondare tutto, ma devi dire su quale asse politiche vuoi chiamare le altre forze e elementi della società a collaborare. Se azzeri devi dire a chi ti rivolgi, quali forze vuoi. Per questo avevamo proposto una via che fosse diversa dalla conta proposta dal nostro Statuto. Ha un senso di fare un Congresso in cui la prima parte sia una competizione tra piattaforme e la seconda parte una competizione tra leadership. Se questa proposta deve diventare un espediente per allungare il brodo, la ritiriamo”.

“Se in questo Congresso si combatte male e con colpi bassi, il rischio non è che perda questa o quella parte, ma che il PD perda definitivamente la sua funzione – ha poi avvertito Orlando in un passaggio del suo intervento – In gioco non c’è soltanto il futuro della sinistra o del Partito Democratico, in gioco c’è il futuro della democrazia italiana.”

